Θεσσαλονίκη: Ευφυέστατο σημείωμα σε αμάξι χωρίς χειρόφρενο - «Κατρακυλά σαν την κοινωνία μας»

Πολλά τα περιστατικά τελευταία με χειρόφρενα, που είτε λύνονται είτε τα ξέχασαν οι οδηγοί, με αποτέλεσμα τα ΙΧ αυτοκίνητα να φεύγουν και να πέφτουν σε γκρεμούς, θάλασσες και πάνω σε άλλα αμάξια. Μία περίπτωση σαν την τελευταία συνέβη στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη, με έναν ιδιοκτήτη καφέ και έναν περαστικό να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν το αυτοκίνητο με πέτρες.

Ο ιδιοκτήτης καφέ μάλιστα άφησε στην ιδιοκτήτρια και ευφυέστατο ραβασάκι το οποίο έγινε viral στο TikTok.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Διαβάστε επίσης: Το μέρος της Ελλάδας που ανάβουν σόμπες κατακαλόκαιρο: Ποιος καύσωνας; Το βράδυ μπουφανάκι

Η ιδιοκτήτρια ενός ΚΙΑ Picanto πάρκαρε στην Ολυμπιάδος στη Θεσσαλονίκη αλλά απ' ότι φαίνεται ξέχασε να βάλει χειρόφρενο. Ούτε ταχύτητα πρέπει να είχε κουμπώσει και ο δρόμος είχε κλίση.

Μετά από λίγη ώρα το αυτοκίνητο έφυγε προς τα πίσω, έπεσε πάνω στο παρκαρισμένο που βρισκόταν πίσω του με αποτέλεσμα να το σπρώχνει κι αυτό με το βάρος του.

Περαστικός και ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου καφέ έσπευσαν αμέσως, το έσπρωξαν για να αποκολληθεί πάνω από το άλλο αμάξι και έβαλαν πέτρες για να σταθεροποιηθεί κάπως.

Ο ιδιοκτήτης καφέ άφησε σημείωμα στην ιδιοκτήτρια, καθώς φοβήθηκε πως θα έβγαζε τις πέτρες πριν βάλει χειρόφρενο.

Της έγραψε λοιπόν:

«Προσοχή!!!

Ξεχάσατε λυμένο το χειρόφρενο και το αμάξι κατρακυλά σαν την κοινωνία μας.

Μαζέψτε όταν φύγεται τις πέτρες».

Γρήγορα το σημείωμα που ανέβασε στο TikTok έγινε viral ωστόσο στη συνέχεια ανέβασε και το βίντεο, έτσι όπως κατέγραψε το σκηνικό η κάμερα ασφαλείας του, γιατί η ιδιοκτήτρια δεν τον πίστευε.

«Ανέβασα βίντεο γιατί η κάτοχος δεν πίστευε ότι το αμάξι μετακινήθηκε. Άλλο πράγμα κι αυτό» έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης: Τουρίστες στην Ελλάδα παθαίνουν πολιτισμικό σοκ με τις άδειες ταβέρνες στις 7 το απόγευμα