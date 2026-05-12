Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του και σήκωσε καραμπίνα

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 44χρονου που απείλησε τους γονείς του και επιτέθηκε στον πατέρα του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας μετέβη στο σπίτι των γονιών του και κατηγορείται πως τους απείλησε, ενώ επιτέθηκε και σωματικά στον 73χρονο πατέρα του.

Στη συνέχεια, πήρε μία κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο έξω από το σπίτι και επιχείρησε να εισέλθει στην οικία, με απειλητική διάθεση.

Ωστόσο, εκείνη την ώρα έφτασε η αστυνομία που τον ακινητοποίησε.

Οι Αρχές είναι ειδοποιηθεί από τον ίδιο τον πατέρα, ο οποίος ήταν εξοπλισμένος με Panic Button.

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως την προηγούμενη κιόλας ημέρα, ο 44χρονος είχε δημιουργήσει άλλο επεισόδιο και είχε βάλει φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην οικία, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Κατά τη σύλληψή του, βρέθηκαν στην κατοχή του μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 44χρονος κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα, καθώς η σχετική άδεια είχε λήξει και δεν είχε ανανεωθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.