Θεσσαλονίκη: Η 59χρονη πάλεψε να γλυτώσει - Τι έδειξε η νεκροψία για την αδελφοκτονία

Ο θάνατος της 59χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, όπως έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/09).

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της το Σάββατο από τον 50χρονο αδερφό της, ο οποίος την έπνιξε τυλίγοντας μια σακούλα σούπερ μάρκετ γύρω από το λαιμό της.

Παρά το γρήγορο τέλος, η 59χρονη προσπάθησε να αντισταθεί και να ξεφύγει, καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr.

Η γυναίκα είχε πρόσφατα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Το τραγικό περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο αδερφός της την είχε πάει στο σπίτι της και είχε πάει να αγοράσει τρόφιμα. Λίγο πριν το φονικό, δέχτηκε κριτική από τη σύζυγό του για το ότι ασχολείται με την αδερφή του αντί για την οικογένειά του. Αμέσως μετά, ο 50χρονος πήρε τη σακούλα και προχώρησε στη δολοφονία της.

Μετά το έγκλημα, τηλεφώνησε πρώτα στη σύζυγό του και κατόπιν στην αστυνομία, όπου ομολόγησε την πράξη του. Ο δράστης συνελήφθη, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα απολογηθεί την Τετάρτη, παραμένοντας υπό κράτηση έως τότε.

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το γράμμα του 50χρονου

Ο 50χρονος είχε αφήσει στην πολυκατοικία της ετεροθαλούς αδελφής του το εξής σημείωμα: «Παρακαλώ πολύ οι κυρίες στον 3ο να μην ενοχλήσουν την κυρία που βρίσκεται στον 2ο.

Η αδελφή μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, γιατί δέχτηκε πολύ μπούλινγκ και επίθεση.

Η κυρία στον 2ο όροφο ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρακαλώ όποιος την ενοχλήσει θα γίνουν μηνύσεις και θα απαιτηθεί αποζημίωση».

Το γράμμα φανερώνει ότι η αδελφή του είχε και άλλα προβλήματα υγείας εκτός από το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη.