Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο οδηγός του supercar - «Νόμιζα ότι ήταν νόμιμο» είπε

Καταδικάστηκε ο άνδρας που συνελήφθη όσον αφορά στο περιστατικό με τα supercars στη Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον 24χρονο ποινή φυλάκισης 7 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο νεαρός, υπήκοος Ουγγαρίας, οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», σε μία «επίδειξη» οδηγικών ικανοτήτων.

Η πορεία του καταγράφηκε σε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

Τι είπε στην απολογία του

Απολογούμενος ο ίδιος είπε ότι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας εκδήλωσης με αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων («super cars»), ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχα event σε άλλες χώρες τις οποίες επισκέφθηκε το προηγούμενο διάστημα.

«Θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες όμορφες εικόνες. Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο, εάν ήταν παράνομο δεν θα συμμετείχα», είπε στην απολογία του ο 24χρονος και ζήτησε συγγνώμη, ενώ η υπεράσπισή του προέβαλε τον ισχυρισμό της νομικής πλάνης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων που φαίνεται να συμμετείχαν στην ίδια εκδήλωση.

Μεταξύ αυτών, είναι ένας οδηγός που φέρεται να κινήθηκε ένα 24ωρο αργότερα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων. Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.

Για το λόγο αυτό, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.