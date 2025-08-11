Θεσσαλονίκη: Kρατούμενοι η 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της για βιασμό 10χρονης

Κρατούνται προσωρινά στη Θεσσαλονίκη, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της της τελευταίας.

Ο εφιάλτης που ζούσε η ανήλικη αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για ασέλγεια σε βάρος της 10χρονης.

Ωστόσο, η ανήλικη αποκάλυψε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Θεσσαλονίκη: Συνεργός στον βιασμό η μητέρα

Απολογούμενο, το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης.

Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.