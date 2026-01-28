Θεσσαλονίκη: Μεσίστιες οι σημαίες στο Δημαρχείο σε ένδειξη πένθους για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου.

Ακόμη, με απόφαση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, οι σημαίες του δήμου Θεσσαλονίκης στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη θλίψης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία και σεβασμού γι’ αυτούς τους νέους που ήθελαν μόνο να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μητροπολίτης Φιλόθεος: «Η Εκκλησία πενθεί μαζί με τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ»

«Με βαθύτατη οδύνη και συντετριμμένη καρδιά πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο επτά νέων ανθρώπων, οπαδών του ΠΑΟΚ, ομάδας της Θεσσαλονίκης σε οδικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Η απώλεια αυτή ακολούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους», αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Προσθέτει δε, πως «η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός, γι' αυτό και ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους».

Εκφράζει συλλυπητήριες ευχές προς τους γονείς, τα αδέλφια, τους συγγενείς και τους φίλους τους, ζητώντας από τον Θεό να τους ενισχύει, να τους παρηγορεί και να τους χαρίζει δύναμη στις δύσκολες αυτές ώρες. Παράλληλα, με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους αρμόδιους, αλλά και προς κάθε άνθρωπο, να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία του πολυτίμου δώρου της ανθρώπινης ζωής, και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί.

«Εύχομαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει τους κεκοιμημένους αδελφούς μας στην όντως Ζωή της Βασιλείας του Θεού και να χαρίζει σε όλους μας σύνεση, εγρήγορση και αγάπη», συμπληρώνει ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας: «Ο πόνος μεγαλύτερος, καθώς τρία παιδιά κατάγονταν από την επαρχία μας»

Τα δικά του συλλυπητήρια εκφράζει και ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, για την τραγική απώλεια των επτά νέων ανθρώπων στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

«Ο πόνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος, καθώς τρία από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους κατάγονταν από την επαρχία μας. Η Αλεξάνδρεια πενθεί και μαζί της πενθεί η Ιερά Μητρόπολη», συμπληρώνει, προσευχόμενος ταχεία θεραπεία και ανάρρωση στους τραυματίες.