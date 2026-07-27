Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο με δύο τραυματίες

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Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες προκάλεσε ένας 42χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας κινούνταν επί της οδού Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας, όταν προσέκρουσε σε μπροστινό του όχημα.

Το αυτοκίνητο αυτό, στη συνέχεια, προσέκρουσε στο μπροστινό του.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένες.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, είναι καλά στην υγεία τους και υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις.

Ο 42χρονος υποβλήθηκε σε τεστ αλκοόλ, που έδειξε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης και συνελήφθη.

Αναμένεται να παραπεμφθεί ενώπιον εισαγγελέα.

Σημειώνεται πως από το μεσημέρι του Σαββάτου (25/07) έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη έγιναν συνολικά τέσσερις συλλήψεις ατόμων που οδηγούσαν μεθυσμένοι.