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Θεσσαλονίκη: Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Ο άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 39χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (30/06), στις 07:15 το πρωί σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του άνδρα.

Για τις συνθήκες της πτώσης διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

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