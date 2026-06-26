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Μέτσοβο: Εξιτήριο για τους δύο χειριστές του αεροσκάφους - «Είμαι πολύ τυχερός» δηλώνει ο ένας

Οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, που κατέπεσε στη ​​​​​​​Λίμνη Αώου, στο Μέτσοβο, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους.

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Πυροσβεστικό αεροσκάφος | shutterstock
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Εξιτήριο πήραν οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες, Πέμπτη (25/06) στη Λίμνη Αώου, στο Μέτσοβο.

Οι χειριστές παρελήφθησαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. 

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας και των δύο ήταν πολύ καλή και η παραμονή τους στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη αποκλειστικά για τις εξετάσεις.

Όπως ενημερώνει η ΕΡΤ, δεν διαπιστώθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή επιπλοκές στην υγεία τους. 

Η κρατική τηλεόραση επικοινώνησε με έναν από τους χειριστές, τον 29χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι συγκλονισμένος με τις εξελίξεις και δεν θέλησε να κάνε δηλώσεις. 

«Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε πάθει κάτι και εγώ και ο συνάδελφός μου» αρκέστηκε να πει. 

Όσον αφορά τον Αυστραλό χειριστή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πιο ψύχραιμος μετά το περιστατικό.

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