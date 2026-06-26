Εξιτήριο πήραν οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες, Πέμπτη (25/06) στη Λίμνη Αώου, στο Μέτσοβο.

Οι χειριστές παρελήφθησαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας και των δύο ήταν πολύ καλή και η παραμονή τους στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη αποκλειστικά για τις εξετάσεις.

Όπως ενημερώνει η ΕΡΤ, δεν διαπιστώθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή επιπλοκές στην υγεία τους.

Η κρατική τηλεόραση επικοινώνησε με έναν από τους χειριστές, τον 29χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι συγκλονισμένος με τις εξελίξεις και δεν θέλησε να κάνε δηλώσεις.

«Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε πάθει κάτι και εγώ και ο συνάδελφός μου» αρκέστηκε να πει.

Όσον αφορά τον Αυστραλό χειριστή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πιο ψύχραιμος μετά το περιστατικό.