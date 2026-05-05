Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα για τη σύνταξή του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή -εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Ανέφερε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι πήγε στην τράπεζα, αξιώνοντας να τού καταβληθεί «το πλήρες ποσό της σύνταξής του».

Διά της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί ο καταλογισμός του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 67χρονος έχει ιστορικό ψυχικής υγείας και έχει λάβει σχετική παρακολούθηση, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ανάλογα με τα ευρήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στη συνέχεια στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

