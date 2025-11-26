Μενού

Θεσσαλονίκη: Σε αναστολή ο ιερέας που καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση σε πέντε ανήλικους

Απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε ιεροπραξία στον ιερέα ο οποίος καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από πέντε ανήλικα αγόρια.

Ιερέας | Shutterstock
Ανακοίνωση σχετικά με την καταγγελία σε βάρος ιερέα από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση εξέδωσε η μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την εκδίκαση της υπόθεσης απαγορεύτηκε στον κληρικό της μητρόπολης η τέλεση ή η συμμετοχή του σε δικαιοπραξία.

Όπως τονίζεται ωστόσο, η μητρόπολη δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία αλλά δέχθηκε επώνυμο τηλεφώνημα για το θέμα και ότι δεν έχει ενημερωθεί αρμοδίως από αστυνομική ή δικαστική αρχή.

