Θεσσαλονίκη: Σε αναστολή ο ιερέας που καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση σε πέντε ανήλικους

Ανακοίνωση σχετικά με την καταγγελία σε βάρος ιερέα από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση εξέδωσε η μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την εκδίκαση της υπόθεσης απαγορεύτηκε στον κληρικό της μητρόπολης η τέλεση ή η συμμετοχή του σε δικαιοπραξία.

Όπως τονίζεται ωστόσο, η μητρόπολη δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία αλλά δέχθηκε επώνυμο τηλεφώνημα για το θέμα και ότι δεν έχει ενημερωθεί αρμοδίως από αστυνομική ή δικαστική αρχή.