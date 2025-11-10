Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών - Συμφώνησε στην 6ετή κάθειρξη

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.
Κατόπιν ποινικής διαπραγμάτευσης και εκ μέρους του αποδοχής της πράξης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός «συμφώνησε» στην παραπάνω ποινή. Η διαπραγμάτευση, η οποία προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έγινε με τον εισαγγελέα εφετών και η ποινή επικυρώθηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ο αστυνομικός παραπέμφθηκε να δικαστεί.
Η συγκεκριμένη ποινή είναι εκτιτέα και υπό αυτές τις συνθήκες ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές.
Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή του 164 γραμμάρια κοκαΐνης.
Για την ίδια υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδος, είχε συλληφθεί ένα ακόμη άτομο- ξάδελφός του αστυνομικού. Ο δεύτερος φέρεται να επικαλείται τοξικομανία και η υπόθεσή του δικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.
Και οι δύο είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή.
