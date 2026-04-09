Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 20χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο στα Κουφάλια

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 20χρονος που συνελήφθη μαζί με 15χρονο για εμπλοκή σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα εναντίον ανήλικου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εις βάρος του 20χρονου ασκήθηκε δίωξη για απλή συνέργεια σε πράξη βίας με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ η δίκη του -ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης- αναβλήθηκε για το Μεγάλο Σάββατο και αποφασίστηκε να διατηρηθεί μέχρι τότε η κράτησή του.
Διαβάστε ακόμα: Νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 15χρονο επειδή φορούσε μπλούζα του Άρη
Την ίδια ώρα, ο 15χρονος συγκατηγορούμενός του αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα και η δικογραφία διαχωρίστηκε ως προς αυτόν. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται κι ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας (αφέθηκε κι αυτός ελεύθερος μετά τη σύλληψή του).
Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο, όταν το 15χρονο θύμα κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε σωματική επίθεση (χαστούκι) και του αφαίρεσαν την μπλούζα με διακριτικά αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης.
- Ο ρόλος της Μαρέβας στην απαγόρευση των social, οι φιλοδοξίες της Παπανδρέου και οι διαψεύσεις του Κέλλα
- WSJ: Το σχέδιο του Τραμπ για να «τιμωρήσει» το ΝΑΤΟ - Αφορά (και) την Ελλάδα
- Ανάλυση Guardian: Σε έναν πόλεμο δίχως νικητές, ο Νετανιάχου μοιάζει ο μεγαλύτερος χαμένος
- Επιβάτης έστειλε κατά λάθος χαιρετισμούς σε Βούλγαρη - Χασαπόπουλο μέσα από την εκπομπή του Οικονόμου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.