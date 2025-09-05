Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι γονείς των βρεφών που εντοπίστηκαν μόνα τους στο δρόμο - Τι ισχυρίστηκαν

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστούν οι γονείς το οποίο κατηγορείται για την υπόθεση των δύο μικρών αδελφών, 1 και 2 ετών, που εντοπίστηκαν να κινούνται μόνοι τους σε δρόμο, στην Χαριλάου, εκ των οποίων το πρώτο μπουσουλώντας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εισαγγελέας τούς απήγγειλε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων και τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.

Τα δύο μωρά εντόπισε στις 21:50 της Πέμπτης το πρωί διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Ο 49χρονος και η 22χρονη σύντροφός του (αλλοδαποί και οι δύο) συνελήφθησαν άμεσα.

Καταθέτοντας προανακριτικά και επιχειρώντας να δώσει τη δική του εξήγηση για το συμβάν, ο 49χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η 12χρονη αδελφή της συντρόφου του άνοιξε την πόρτα από την οποία βγήκαν τα μωρά. Τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα φαίνεται πως κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, με την 12χρονη να είχε αναλάβει να ταΐσει τα ανηλίκα.