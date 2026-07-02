Στο νοσοκομείο Παπανικολάου,το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τη σύζυγό του

Στο μεταξύ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγό του, Βάγια, η οποία υπέκυψε, χθες το απόγευμα, στα βαρύτατα τραύματά της από την εμπρηστική επίθεση. «Σήμερα μετά το δολοφονικό κτύπημα των ανόητων μπαχαλάκηδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων, αποχαιρετώ τη γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ, για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς […] Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε […] Εγώ και η κόρη μου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια για να μας προσέχουν», αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο κ. Νέστορας.

Δημογλίδου για του δράστες: «Τουλάχιστον τρεις»

Σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως «η έρευνα της Αντριτρομοκρατικής έχει προχωρήσει πολύ» και ανέφερε ότι πιστεύεται ότι οι δράστες είναι «τουλάχιστον τρεις».

Δήλωσε πως η έρευνα είναι δύσκολη καθώς πρέπει να γίνει συλλογή βιντεοληπτικού υλικού σε μεγάλη ακτίνα - μεταξύ των περιοχών όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/06).

Ερωτώμενη για το εάν έχουν καταγραφεί άτομα με δύο μοτοσικλέτες, δήλωσε πως δεν έχει ενημέρωση περί οχημάτων, αλλά έκρινε πως «πολύ εύκολα θα μπορούσε κάποιος με δίκυκλο να μετακινηθεί» προς τα σημεία.

Όπως είπε η κα Δημογλίδου, και στις τρεις επιθέσεις «υπάρχει ίδιος τρόπος δράστης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός».

Σχετικά με το εάν προηγήθηκε κάτι που μπορεί να στοχοποίησε τα τρία στελέχη της ΝΔ, εξήγησε πως «δεν μας προκύπτει κάτι».

«Συνήθως επιλέγουν κάποιο σημείο, για να μη γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις Αρχές ή να μην υπάρχει φρούρηση» συμπλήρωσε.

Τέλος και όσον αφορά στο εάν τα θύματα στοχοποιήθηκαν λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας, συμπέρανε πως «ακόμα και ένας απλός πολίτης μπορεί να το καταλάβει».

