Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος που πέταγε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 33χρονου στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του πως πέταγε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 46χρονη γυναίκα, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από την οικία της, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς, πάντως, να προκληθεί φωτιά.

Μετά από κινητοποίηση των Αρχών, ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ - σύμφωνα με την αστυνομία - εις βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.