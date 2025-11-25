Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου στη Νεοχωρούδα

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα και μεταφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ μεσημεριανές ώρες τον πλησίασαν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.
Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.
