Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου στη Νεοχωρούδα

Συνελήφθη ένας ανήλικος στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης μετά από την καταγγελία.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στην Ηλεία
Αστυνομία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα και μεταφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ μεσημεριανές ώρες τον πλησίασαν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ