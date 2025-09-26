Θεσσαλονίκη: Τέλος το χάρτινο εισιτήριο στα λεωφορεία - Έρχονται ThessTicket και ThessCard

Αν και πολλοί επιβάτες στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ προτιμούν ακόμα το χάρτινο εισιτήριο, είναι προ των πυλών η πλήρης κατάργησή του έως τις 31 Δεκεμβρίου, από το νέου τύπου κόμιστρο ThessTicket και την προσωποποιημένη κάρτα ThessCard.

Τα νέα εκδοτικά και ακυρωτικά μηχανήματα στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης έχουν τοποθετηθεί στο σύνολο των οχημάτων ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Τα γνωστά πορτοκαλί ακυρωτικά μηχανήματα θα βγουν από τα αστικά ενώ από την Πρωτοχρονιά δεν θα γίνονται δεκτά τα χάρτινα εισιτήρια.

ΟΑΣΘ - Οι αλλαγές που έρχονται στα λεωφορεία

Το εκδοτικό μηχάνημα μέσα στα λεωφορεία μπορεί να προμηθεύσει εισιτήριο μόνο με χρήση τραπεζικής κάρτας ή επαναφόρτιση του ήδη υπάρχοντος αλλά και της μηνιαίας κάρτας στους επιβάτες.

Οι επιβάτες με λίγα κλικ από τον υπολογιστή τους και μέσα από τη σελίδα του ΟΣΕΘ μπορούν να εκδώσουν τη νέα προσωποποιημένη κάρτα τους. Από τις 12 Δεκεμβρίου θα είναι δυνατή η έκδοση της κάρτας και από ορισμένα εκδοτήρια όπως από τον σταθμό ΙΚΕΑ και τα γραφεία του ΟΑΣΘ.