Θεσσαλονίκη: Τι απαντά ο ΟΑΣΘ για το τροχαίο στη στάση στη Νεάπολη

«Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) για το τροχαίο ατύχημα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, που άφησε πίσω τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε άλλο αστικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στη στάση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι γυναίκες, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι άλλες δύο φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών (...) Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της. Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ» υπογραμμίζεται αναλυτικά στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ αναφέρει επίσης ότι το τροχαίο συνέβη στις 12.55 το μεσημέρι, όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 του ΟΑΣΘ, που κινείτο επί της οδού οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, έπεσε πάνω στη στάση «Καν – Καν» . Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

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Παράλληλα τονίζεται ότι, βρίσκεται σε πλήρη συννενόηση με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των τεσσάρων ανθρώπων, που τραυματίστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος με την εμπλοκή λεωφορείου του. Παράλληλα, εκφράζει στην αμέριστη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους και εύχεται ταχεία επικοινωνία και ανάρρωση.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η μία από τρεις γυναίκες, μια 21χρονη, φέρει τα σοβαρότερα τραύματα, ενώ η κατάσταση των άλλων τριών, κρίνεται καλύτερη. Πρόκειται για μια 62χρονη, οι απεικονιστικές εξετάσεις της οποίας είναι καλές και δεν θα χρειαστεί επέμβαση,όπως εκτιμούν οι γιατροί, αλλά και μια 17χρονη και μια 50χρονη. Όλες τους νοσηλεύονται στις χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου.

Η 21χρονη φέρει βαριά τραύματα, είναι αιμοδυναμική σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι.

Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα ειδικών, χειρουργών ορθοπεδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους.

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το τροχαίο

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την πρόσκρουση.

Όπως ανέφερε στο ThessPost.gr, ένα λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει στη στάση προκειμένου να αποβιβαστούν επιβάτες, ενώ πίσω του κινούνταν το λεωφορείο της γραμμής 28.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το λεωφορείο της γραμμής 28 επιχείρησε να προσεγγίσει τη στάση από τη δεξιά πλευρά, χωρίς ωστόσο να υπολογίσει σωστά την απόσταση από το προπορευόμενο λεωφορείο. Ακολούθησε η σφοδρή πρόσκρουση στη στάση.

«Τρομάξαμε. Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση να πέφτει κυριολεκτικά πάνω σε μια κοπέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.