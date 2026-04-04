Το Θησείο αποτελεί μία από τις πιο γραφικές συνοικίες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας,. Στους πρόποδες της Ακρόπολης, δίπλα στην Αρχαία Αγορά, οι δρόμοι του είναι από τους πιο πολυπερπατημένους ιδιαίτερα από τουρίστες.

Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός ενώ η ιστορία του κρατά από τα αρχαία χρόνια μιας και πάντα ανήκε στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Αθήνας. Εκείνο, ωστόσο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πώς ακριβώς πήρε το όνομά της η περιοχή μιας και θεωρητικά τίποτα δεν τη συνδέει με τον Θησεά. Αυτό που θα δούμε στη συνέχεια, πώς μια λάθος εκτίμηση βάφτισε μια ολόκληρη συνοικία.

Πώς πήρε το όνομά του το Θησείο

Στην κορυφή του λόφου του Αγοραίου Κολωνού, που οριοθετεί την Αρχαία Αγορά των Αθηνών στη δυτική πλευρά, βρίσκεται ο ναός του Ηφαίστου. Ο συγκεκριμένος ναός είναι ευρύτερα γνωστός ως «Θησείο».

Για πολλά χρόνια, ιδιαίτερα από τον Μεσαίωνα έως και τον 19ο αιώνα, ο ναός αυτός ταυτιζόταν λανθασμένα με ναό αφιερωμένο στον Θησέα.

Πώς προέκυψε αυτή η σύνδεση; Τις μετόπες του ναού κοσμούσαν, την ανατολική πλευρά της περίστασης εξωτερικά, γλυπτά που παριστάνουν τους εννέα άθλους του Ηρακλή. Σε συνέχεια αυτών, στη βόρεια και στη νότια πλευρά, εικονίζονται από τέσσερις άθλοι του Θησέα, σκηνές από τις οποίες προέκυψε η λαϊκή ονομασία «Θησείο» για τον ναό!

Το «Θησείο», λοιπόν, δεν πήρε το συγκεκριμένο όνομα επειδή υπήρχε εκεί κάτι που να σχετίζεται πραγματικά με τον Θησέα, αλλά λόγω μιας ιστορικής παρερμηνείας για τον ναό της περιοχής, όπως επιβεβαιώνει και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Στο Θησείο η επίσημη υποδοχή του Όθωνα

Την 1η Δεκεμβρίου 1834 έγινε στην περιοχή του Κεραμεικού (στη συμβολή των οδών Ερμού και Πειραιώς) η επίσημη υποδοχή - άφιξη του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, με πομπή που κατέληξε στον ναό του Αγίου Γεωργίου (πρόκειται για τον Ναό του Ηφαίστου που είχε μετατραπεί σε χριστιανικό ναό) προκειμένου να παραστεί ο νέος βασιλεύς στη γενόμενη δοξολογία επί τη αφίξει του.

Έργο του Charles Robert Cockerell του 1811 που απεικονίζει τον χορό στο Θησείο | echoesproject.gr

Μετά από τη Μικρασιατική Καταστροφή δημιουργήθηκε προσφυγική συνοικία με παραπήγματα στη περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Φιλίππου εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής. Η μικρή αυτή συνοικία γκρεμίστηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς.