Θλίψη για τη μητέρα στην Άρτα: «Δεν είχε ιατρικό ιστορικό, ήταν υγιέστατη»

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση θανάτου της 34χρονης μητέρας από την Άρτα, που είχε γεννήσει προ 15 ημερών το δεύτερο παιδί της.

Η γυναίκα κάλεσε τον σύζυγό της, που είναι γιατρός στο επάγγελμα, το πρωί του Σαββάτου (08/02), για να τον ενημερώσει ότι δεν αισθάνεται καλά, αλλά όταν έφτασε εκείνος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε, όμως, ο θάνατός της.

Η οικογένεια επιμένει πως η 34χρονη, που είχε γεννήσει με καισαρική σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στα Ιωάννινα, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας.

Εξαδέλφη της, που μίλησε στο Star, έκανε την ίδια επισήμανση.

«Η κοπέλα ήταν 34 ετών μόλις. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, ήταν υγιέστατη» είπε.

Συμπλήρωσε πως η νεαρή μητέρα, που είχε και ένα κοριτσάκι 3 ετών, «γέννησε με καισαρική τομή πριν από 15 μέρες».

Ο ιατροδικαστής Γρήγορης Λέων, επεσήμανε στο ίδιο μέσο πως « εάν πρόσφατα ο ασθενής έχει υποστεί ιατρικές πράξεις, το πρώτο που πρέπει να διερευνήσουμε είναι την οποιαδήποτε σύνδεση του θανάτου με αυτό το γεγονός».

Ωστόσο, εξήγησε πως «υπάρχουν και αιφνίδιοι θάνατοι που μπορούν να συμβούν εντελώς ξαφνικά, που μπορεί να μην συνδέονται με παραλείψεις γιατρών».