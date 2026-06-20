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Θρίλερ με νεκρό άνδρα στο Αγρίνιο: Βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, χωρίς ρούχα

Ο νεκρός είναι κάτοικος της περιοχής Αγγελόκαστρο και βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, από περαστικούς. Ερωτήματα προκαλεί το ότι δεν φορούσε ρούχα.

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Νεκρός άνδρας στο Αγρίνιο
Νεκρός άνδρας στο Αγρίνιο | sinidisi.gr
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Συναγερμός σήμανε σήμερα, Σάββατο (20/06) το βράδυ στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στον δρόμο. 

Ανήλικοι που περπατούσαν από το σημείο, εντόπισαν τον άνδρα, που είναι ηλικίας περίπου 70 ετών, όπως μεταφέρει το sinidisi.gr. 

Σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, που ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό στοιχείων σχετικά με τα αίτια θανάτου του. 

Ερωτήματα προκαλεί το ότι ο 70χρονος, που ήταν κάτοικος Αγγελοκάστρου, εντοπίστηκε χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα προχωρήσει στην προβλεπόμενη εξέταση, ενώ τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

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