Θρίλερ με τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε νέο βίντεο ντοκουμέντο από το mega που καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του 20χρονου,ο οποίος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βίντεο και οι περιγραφές που ακολουθούν περιέχουν σκληρές εικόνες)

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το οπτικό υλικό αποτυπώνει τον άτυχο νεαρό, βαριά μαχαιρωμένο, να παραπαίει στον δρόμο.

Έχοντας δεχθεί τη φονική επίθεση μόλις λίγες στιγμές πριν, περπατά με εμφανή δυσκολία, χάνει τις αισθήσεις του και καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων, μπροστά στα μάτια έντρομων περαστικών. Την ίδια ώρα σε άλλο καρέ, διακρίνονται δύο φίλοι του να τρέχουν πανικόβλητοι να γλιτώσουν.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Διαβάστε ακόμα: Πέπλο μυστηρίου γύρω από τη δολοφονία στην Καλαμαριά: Τι λέει η γιαγιά του θύματος στο Reader

Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της δολοφονίας, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

ΠΑΟΚ: Ζητά αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη μετά τη δολοφονία του 20χρονου

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για το συμβάν, καθώς και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου νεαρού. Μπροστά σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, όπου ο αθλητισμός περνάει αναπόφευκτα σε δεύτερη μοίρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» προχώρησε σε μια άμεση θεσμική κίνηση.

Συγκεκριμένα, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα αναβολής του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη Betsson. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο (14/3, 18:15) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης».