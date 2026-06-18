Θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης στην Κρήτη: Τα 2 πρόσωπα που είδαν την είδαν πριν χαθεί

Σε ένα απόλυτο θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εξαφάνιση της 45χρονης, με τις αστυνομικές Αρχές να προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός δυσεπίλυτου παζλ. Στο επίκεντρο της πολύκροτης έρευνας βρίσκονται πλέον τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Πρόκειται για ανθρώπους που είδαν ή μίλησαν με τη γυναίκα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, όμως οι καταθέσεις τους αντί να ρίχνουν φως, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει τους αστυνομικούς είναι: Λένε όλη την αλήθεια ή κρύβουν κάτι;

Τα πρόσωπα

Ο άνθρωπος που δήλωσε την εξαφάνιση της 45χρονης είναι ο ίδιος της ο αδερφός. Ωστόσο, η κίνησή του αυτή έγινε με σημαντική καθυστέρηση, γεγονός που εξαρχής κίνησε τις υποψίες. Η εξέλιξη της έρευνας, όμως, τον έβγαλε γρήγορα από το κάδρο των υπόπτων λόγω ενός ακλόνητου άλλοθι.



Ο αδερφός εισήχθη στο νοσοκομείο στις 26 Μαΐου και πήρε εξιτήριο στις 2 Ιουνίου. Η γυναίκα φαίνεται να χάθηκε το διήμερο 29-30 Μαΐου, διάστημα κατά το οποίο ο αδερφός της βρισκόταν αποδεδειγμένα υπό την επίβλεψη των γιατρών.

Αφού βγήκε από το νοσοκομείο, άφησε να περάσουν πέντε ημέρες μέχρι να πάει στην Αστυνομία (7 Ιουνίου), ενώ στις 11 Ιουνίου ενεργοποιήθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο ενοικιαστής του σπιτιού είναι το πρόσωπο που περιέπλεξε τα πράγματα με την ημερομηνία της τελευταίας συνάντησης. Ενώ οι Αρχές τοποθετούν την εξαφάνιση στις 30 Μαΐου, εκείνος επιμένει πως την είδε στις 29.

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Το σπίτι έγινε κυριολεκτικά «φύλλο και φτερό» από την Ασφάλεια τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Αν και ο ίδιος αρνείται ότι είχε προβλήματα με την 45χρονη, πέταξε μια «βόμβα» στην κατάθεσή του: αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε γίνει μάρτυρας ενός άγριου καυγά ανάμεσα στην αγνοούμενη και τον αδερφό της. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η γυναίκα έφυγε από το σπίτι ήρεμη, κρατώντας τις σακούλες της, χωρίς να γνωρίζει πού πήγαινε.

Η γυναίκα στη στάση και το «σημάδι ζωής» στο Viber

Εδώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη αντίφαση της υπόθεσης, η οποία «πονοκεφαλιάζει» τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Μια γυναίκα κατέθεσε με σιγουριά ότι είδε την 45χρονη σε στάση λεωφορείου την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ωστόσο, τα ψηφιακά ίχνη της αγνοούμενης λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Η 45χρονη εμφανίζεται να είναι ενεργή στην εφαρμογή Viber μέχρι και την επόμενη ημέρα, Σάββατο 30 Μαΐου. Αυτό το 24ωρο κενό είναι το «κλειδί» της υπόθεσης. Ήταν όντως η ίδια στο κινητό της ή κάποιος άλλος προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο;

Το τέταρτο πρόσωπο είναι ένας αγρότης/εργάτης της περιοχής. Η συνάντησή τους έγινε καθαρά για οικονομικούς λόγους, καθώς η 45χρονη τον κάλεσε για να τον πληρώσει για κάποιες αγροτικές εργασίες που είχε φέρει εις πέρας.

Ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για τις μετέπειτα κινήσεις της, επιβεβαιώνοντας απλώς ότι πήρε τα χρήματά του λίγο πριν εκείνη γίνει «καπνός».

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, με τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων να μπαίνουν στο μικροσκόπιο, καθώς όλοι νιώθουν ότι η λύση του μυστηρίου βρίσκεται πολύ κοντά.