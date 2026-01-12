Ανοιχτό άφησαν το ενδεχόμενο να μην προσέλθουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Το κλίμα οξύνθηκε μετά τη δήλωση του Δημήτρη Τσίλια, εκπροσώπου των 18 μπλόκων που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 60 μπλόκων, ότι οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00 το απόγευμα της Τρίτης.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα, ωστόσο από τις 12 Δεκεμβρίου υπήρξε διαφοροποίηση στις θέσεις», ανέφερε ο κ. Τσίλιας, υπογραμμίζοντας ότι «είναι πλέον αργά να γίνεται συζήτηση για το ποιος θα πάει ή όχι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό». Ο ίδιος εκπροσωπεί τους αγρότες των Πράσινων Φαναριών, οι οποίοι από την περασμένη Τετάρτη έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, άσκησε κριτική στην κυβερνητική στάση, λέγοντας στο ΕΡΤ: «Η κυβέρνηση, από τη μία, ζητά εκπροσώπηση από όλες τις περιοχές της χώρας και, από την άλλη, δέχεται αντιπροσωπεία από ένα μόνο σημείο. Αυτό δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος, αλλά ένα πανηγυράκι που επιχειρείται να στηθεί».

Μαρούδας: «Αυτά δεν μπορούν να γίνονται»

Στο ζήτημα της εκπροσώπησης των αγροτικών μπλόκων αναφέρθηκε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής των Μπλόκων, επισημαίνοντας ότι από τα 62 μπλόκα σε όλη τη χώρα εκπροσωπούνται μόλις 25 άτομα, ενώ κάποιοι εμφανίζονται να εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. «Αυτά δεν μπορούν να γίνονται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, από τα 62 μπλόκα είχε προταθεί η συγκρότηση επιτροπής 20 μελών, ενώ είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση να συμμετέχουν και εκπρόσωποι από έξι μπλόκα που καλύπτουν μόλις μία ή δύο περιοχές. «Ο Πρωθυπουργός μπορεί να συναντήσει όποιον θέλει και όποτε θέλει, όμως δεν μπορεί αυτό να παρουσιάζεται ως πανελλαδική συνάντηση», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι ζητήθηκαν συνελεύσεις στα μπλόκα το απόγευμα, προσθέτοντας πως η τάση που διαμορφώνεται είναι να μην υπάρξει συνολική συμμετοχή στη συνάντηση. «Αν δεν πάμε και οι 35 που έχουμε αποφασίσει, τότε η κατεύθυνση είναι να μη μεταβούμε καθόλου», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ήταν γνωστό πως θα συγκροτηθούν δύο επιτροπές, μία με 25 μέλη και μία δεύτερη με 10, ωστόσο μόλις αυτό ανακοινώθηκε «ξεκίνησαν οι αντιδράσεις». Κατά τον ίδιο, πρόκειται για «επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης», με στόχο να αναδειχθούν οι διαφωνίες στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος.

Άντιπαράθεση Αλειφτήρα – Τσίλια

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας δήλωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τη συμμετοχή 20 μελών από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, καθώς και μιας ακόμη επιτροπής 20 ατόμων που θα εκπροσωπούν αλιείς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους. «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να καθορίσουμε ποιους θα συναντήσει ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, για εμάς αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή αποτελούν οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, η επικρατούσα τάση είναι να μην υπάρξει συμμετοχή στη συνάντηση, εφόσον δεν γίνουν δεκτές οι επιτροπές που έχουν αποφασιστεί από τους αγρότες, δηλαδή μία 25μελής και μία δεύτερη 10μελής. «Αν δεν υπάρξει αποδοχή αυτής της πρότασης, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Αλειφτήρας απάντησε στις αιτιάσεις περί μη θεσμοθετημένου οργάνου, λέγοντας πως όσοι δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές συσκέψεις, που εκπροσωπούν 60 μπλόκα, δεν μπορούν τώρα να αμφισβητούν τη θεσμική τους υπόσταση. Η δήλωσή του απευθυνόταν στον γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος έχει επιμείνει ότι η Πανελλαδική δεν διαθέτει καταστατικό χάρτη.