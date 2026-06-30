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Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο στη Θεσσαλονίκη.

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Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία της Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό πτώματος  σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού.

Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με τα αίτια του θανάτου του. 

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες.

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