Θρίλερ στον Εύοσμο με τον θάνατο 59χρονης: Βρέθηκε με ζώνη δεμένη στον λαιμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση θανάτου της 59χρονης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Έντονο μυστήριο υπάρχει μέχρι στιγμής για τον θάνατο της γυναίκας.

Αστυνομία στον χώρο της δολοφονίας | EUROKINISSI
Σε υπόθεση με έντονα στοιχεία μυστηρίου εξελίσσεται ο θάνατος 59χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) μέσα στο διαμέρισμά της, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Τη σορό εντόπισαν αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από ειδοποίηση φίλης της άτυχης γυναίκας, η οποία ανησύχησε καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα στο διαμέρισμα, αναζητώντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, ενώ το εσωτερικό του σπιτιού φέρεται να ήταν αναστατωμένο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η γυναίκα περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εντοπίστηκε ημίγυμνη, με ζώνη δεμένη στον λαιμό της. Σύμφωνα με το thestival.gr oι Αρχές εξετάζουν με προσοχή το συγκεκριμένο στοιχείο, καθώς εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για άλλο αίτιο θανάτου.

Μαρτυρίες από τη γειτονιά αναφέρουν ότι η 59χρονη είχε εμφανιστεί κανονικά την προηγούμενη ημέρα, ενώ φέρεται να είχε μετακομίσει πρόσφατα στο διαμέρισμα.

Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

