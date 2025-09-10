Θρήνος για την 19χρονη Κάτια που «χάθηκε» στο τροχαίο της Καλαμάτας: «Ανιψούλα μου, γιατί μάς το έκανες αυτό;»

Συγκλονισμένη και παγωμένη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας από τον απροσδόκητο και άδικο χαμό της 19χρονης Κάτιας, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος φίλος της, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.

Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο θανατηφόρος τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν συνοδηγός.

Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 23 χρόνος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Τροχαίο στην Καλαμάτα: Συγκλονίζει η θεία της

Η θεία της άτυχης κοπέλας, με ανάρτησή της, συγκλονίζει για τον χαμό της ανιψιάς της.

«Ανιψούλα μου, ομορφιά μου αστέρι μου. Γιατί μας το έκανες αυτό! Δεν το πιστεύω πως δεν θα σε ξαναδώ ! Ο Θεός σε ήθελε κοντά του Κάτια μου, ήσουν μονο 19 ετών Αγγελούδι μου».