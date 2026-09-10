Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, η Ήπειρος αποχαιρέτησε τον 37χρονο Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, έναν από τους δύο αεροπόρους που έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία συντριβή του μαχητικού Phantom F-4E στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο αξιωματικό και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς του.

Το φέρετρο με τη σορό του Σμηναγού, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό από συναδέλφους του στην Πολεμική Αεροπορία. Άγημα της Αεροπορίας και στρατιωτική μπάντα απέδωσαν τις προβλεπόμενες τιμές, μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Την κυβέρνηση στην εξόδιο ακολουθία εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης. Το «παρών» έδωσαν επίσης βουλευτές της περιοχής, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, συνάδελφοι του εκλιπόντος, καθώς και κάτοικοι της περιοχής που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους του.

Όπως μετέδωσε το epiruspost.gr, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο και πρόωρο χαμό του Σμηναγού, ο οποίος αφήνει πίσω του τους γονείς και τα αδέλφια του, τη σύζυγό του και το αβάπτιστο κοριτσάκι τους.

Ο Δημήτρης Πέτρου έφυγε από τη ζωή υπηρετώντας την Πολεμική Αεροπορία και έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στους ουρανούς που τόσο αγαπούσε. Για την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την Ήπειρο, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

Ένας νέος άνθρωπος, ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας οικογενειάρχης περνά πλέον στη μνήμη ως ένας ακόμη Αθάνατος των ελληνικών αιθέρων.