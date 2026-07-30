Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη - Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον ήρωα

Αβάσταχτος πόνος και συγκίνηση κυριαρχεί στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια του καθήκοντος, ενώ βρισκόταν στην μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Στον Ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον 25χρονο που κυριολεκτικά έχασε τη ζωή του για να προστατεύσει τις ζωές, τις περιουσίες αλλά και το φυσικό περιβάλλον, επισημαίνει το creta24.gr.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία με την απώλεια του αδικοχαμένου πυροσβέστη. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται εκεί, με ένα λουλούδι στα χέρια και αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωποι που έφυγε τόσο πρόωρα.

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Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το «παρών» μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αποτίοντας φόρο τιμής στον 25χρονο πυροσβέστη.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφούρα Αμαρίου και είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ενώ όσοι τον γνώριζαν έκαναν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό νέο.

Το απόγευμα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Εμμανουήλ Στρατιδάκη

Σημειώνεται πως το απόγευμαι θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη που έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου. Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, με έντονη κοινωνική παρουσία καθώς ήταν και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου. Ήταν αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς όλοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο της προσφοράς.