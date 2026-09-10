Θρήνος στον Πύργο: Το τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο πιλότο του Phantom, Γιάννη Μπλέσια

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε την Πολεμική Αεροπορία διαδραματίζεται αυτή την ώρα στον Πύργο, όπου σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης τελείται η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια.
Ο άτυχος αεροπόρος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom στο οποίο επέβαινε συνετρίβη.
«Ύστατο χαίρε» στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου προσέρχονται συντετριμμένοι για να αποτίσουν φόρο τιμής και να πουν το τελευταίο «αντίο» στον έμπειρο επισμηναγό.
Στην εξόδιο ακολουθία παρίσταται ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, εκπροσωπώντας την πολιτική ηγεσία, καθώς και σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη, την αφοσίωση και την προσφορά του εκλιπόντος στην πατρίδα.
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