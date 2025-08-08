«Τη Δευτέρα θα αποχαιρετήσουμε τη Λένα μας»: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο της κόρης του

Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (07/08) σε ηλικία 34 ετών, θα πουν συγγενείς και φίλοι τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα και τον πατέρα της | NDP

Η διακομιδή στο Σισμανόγλειο και η μεταφορά στον Ευγγελισμό

Η αδικοχαμένη κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, είχε διακομισθεί αρχικά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο και εκεί κρίθηκε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να εξεταστεί από νευρολόγο. Ο λόγος, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ήταν πως δεν υπήρχε νευρολόγος στο Σισμανόγλειο, κάτι το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Αντώνης Σαμαράς με την κόρη του Λένα | eurokinissi

Με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας γνωστοποιεί πως στο Σισμανόγλειο υπήρχε κανονικά νευρολόγος ο οποίος εξέτασε την 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο επειδή έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού».

Μάλιστα, όλο αυτό το απέδωσε στην πολιτική τοξικότητα και την γνωστή κακία των πολιτικών αντιπάλων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το χαμογελαστό κορίτσι «έφυγε» από τη ζωή ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Είχε νοσηλευτεί με επιληπτική κρίση και όπως έγινε γνωστό, είχε ιστορικό ανάλογων κρίσεων.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύτηκε με επιληπτική κρίση αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου της έγινε η σύσταση για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις. Τότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού.

Εκεί, όσο της έπαιρναν το ιστορικό, έπαθε ανακοπή καρδιάς. Επί 50 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν, ανακοινώνοντας τους γονείς της, που δεν έφυγαν λεπτό από δίπλα της, τα τραγικά νέα.

Λένα Σαμαρά | NDP

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Η αδυναμία της ήταν το τένις, αφού το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέα, Πηνελόπης Δέλτα.

Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά | NDP

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998 και είναι 27 ετών.