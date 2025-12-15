Τι είναι επιτέλους αυτές οι κλήσεις από Ολλανδία και Πολωνία - Kαι τι (δεν) πρέπει να κάνετε

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, είτε από Πολωνία είτε από Ολλανδία. Πρόκειται για μια τεχνική απάτης με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση προσωπικών μας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ιαπωνική τεχνική «Wangiri». Ο όρος σημαίνει «ένα κουδούνισμα και κλείσιμο» και όπως προδίδει η μετάφραση, η απάτη γίνεται με σύντομες κλήσεις από άγνωστους, συχνά διεθνείς, αριθμούς με την ελπίδα ότι θα καλέσετε πίσω, οδηγώντας σας σε ακριβές υπηρεσίες υψηλής χρέωσης και αποφέροντας τεράστια κέρδη στους απατεώνες.

Συχνά οι δράστες καλούν από αριθμούς όπως «0048…» από Πολωνία ή «003197…» από Ολλανδία, ή στέλνουν μηνύματα που περιέχουν κακόβουλους συνδέσμους.

Προσοχή: Αν ανοιχτούν οι σύνδεσμοι ενδέχεται να σας υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα.

Τηλεφωνικές κλήσεις από Πολωνία ή Ολλανδία: Τι πρέπει να προσέξετε

Για να παραμείνετε ασφαλείς, μην καλείτε πίσω τους αριθμούς από άγνωστες διεθνείς αναπάντητες κλήσεις.

Σε περίπτωση που σηκώσετε το τηλέφωνο, αρνηθείτε να δώσετε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο σας ζητηθεί όπως ταυτότητα και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πολύ σημαντικό είναι, αφού δείτε την ύποπτη κλήση, να καταγγείλετε κατευθείαν το περιστατικό και να ενημερώσετε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.