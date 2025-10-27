Τι είναι το Μητρώο Αυτόματων Πωλητών που έρχεται τον Νοέμβρη - Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν

Η ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία Μητρώου Αυτόματων Πωλητών, με βάση την απόφαση Α.1143/2025 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Στόχος είναι η πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση όλων των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, ώστε να διασφαλιστεί η φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων που τα εκμεταλλεύονται.

Η νέα υποχρέωση αφορά όλες τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν αγοράσει ή εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε οι μηχανές βρίσκονται εντός είτε εκτός των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων. Δεν έχει σημασία αν ο πωλητής είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος.

Εξαιρούνται μόνο τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων (π.χ. παιχνιδομηχανές, παιγνιομηχανές).

Κάθε επιχείρηση οφείλει να υποβάλει δήλωση για κάθε αυτόματο πωλητή που λειτουργεί, ώστε να εγγραφεί στο νέο Μητρώο Αυτόματων Πωλητών της ΑΑΔΕ.

Οι δηλώσεις αφορούν:

Έναρξη εκμετάλλευσης

Μεταβολή στοιχείων

Παύση λειτουργίας πωλητή

Στο εξής για τους αυτόματους πωλητές κάθε νέα έναρξη, μεταβολή ή παύση πρέπει να δηλώνεται μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα .

Πότε είναι οι προθεσμίες υποβολών

Από 14 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2025: Υποβάλλονται οι δηλώσεις για όλους τους αυτόματους πωλητές που ήδη λειτουργούν.

Έως 12 Ιανουαρίου 2026: Δηλώνονται οι ενάρξεις, παύσεις ή μεταβολές που έγιναν από τη δημοσίευση της απόφασης (δηλαδή 23 Οκτωβρίου 2025) έως 30 Νοεμβρίου 2025.