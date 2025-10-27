Μενού

Τι είναι το Μητρώο Αυτόματων Πωλητών που έρχεται τον Νοέμβρη - Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο Μητρώο Αυτόματων Πωλητών της ΑΑΔΕ από τον Νοέμβριο.

gkoumas
Αλέξανδρος Γκούμας
Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ
Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ | Eurokinissi
Η ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία Μητρώου Αυτόματων Πωλητών, με βάση την απόφαση Α.1143/2025 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Στόχος είναι η πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση όλων των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, ώστε να διασφαλιστεί η φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων που τα εκμεταλλεύονται.

Η νέα υποχρέωση αφορά όλες τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν αγοράσει ή εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε οι μηχανές βρίσκονται εντός είτε εκτός των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων. Δεν έχει σημασία αν ο πωλητής είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος.

Εξαιρούνται μόνο τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων (π.χ. παιχνιδομηχανές, παιγνιομηχανές).

Κάθε επιχείρηση οφείλει να υποβάλει δήλωση για κάθε αυτόματο πωλητή που λειτουργεί, ώστε να εγγραφεί στο νέο Μητρώο Αυτόματων Πωλητών της ΑΑΔΕ.

Οι δηλώσεις αφορούν:

  • Έναρξη εκμετάλλευσης
  • Μεταβολή στοιχείων
  • Παύση λειτουργίας πωλητή

 Στο εξής για τους αυτόματους πωλητές κάθε νέα έναρξη, μεταβολή ή παύση πρέπει να δηλώνεται μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.

Πότε είναι οι προθεσμίες υποβολών 

  •  Από 14 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2025: Υποβάλλονται οι δηλώσεις για όλους τους αυτόματους πωλητές που ήδη λειτουργούν.
  •  Έως 12 Ιανουαρίου 2026: Δηλώνονται οι ενάρξεις, παύσεις ή μεταβολές που έγιναν από τη δημοσίευση της απόφασης (δηλαδή 23 Οκτωβρίου 2025) έως 30 Νοεμβρίου 2025.

