Τι και αν του έκλεψαν το αμάξι πριν 5 χρόνια, συνεχίζει να λαμβάνει πρόστιμα

Μία άκρως παράλογη κατάσταση βιώνει ηλικιωμένος άνδρας στη Θεσσαλονίκη. Έκλεψαν το όχημά του πριν από πέντε χρόνια, αλλά συνεχίζει να λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα για μη πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.
Ο άνδρας είχε σταθμεύσει στην περιοχή της Κάτω Τούμπας πριν από μία πενταετία, όταν άγνωστοι του έκλεψαν το όχημα.
Κίνησε την κατάλληλη διαδικασία, έκανε τη δήλωση κλοπής και το όχημα δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα.
Ωστόσο, κάθε χρόνο λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα γιατί δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, το οποία πλέον έχουν και προσαυξήσεις.
Μη έχοντας άλλη επιλογή, κατέβαλε ποσό άνω των 1.000 ευρώ για να ξεμπερδεύει και ξαναπήγε στην αστυνομία για να λύσει την υπόθεσή του.
Αλλά, δεν βρέθηκε λύση και πάλι.
Πλέον, θα κινηθεί δικαστικά για να δει το δίκιο του, αλλά και να ζητήσει αποζημίωση για τα χρήματα που αναγκάστηκε να πληρώσει.
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