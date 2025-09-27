«Τι κοιτάς έτσι ρε;»: Ο λόγος που βγήκαν μαχαίρια στη Μεταμόρφωση - Κρητικός πήγε να χωρίσει και τον μαχαίρωσαν

Από θαύμα το γλέντι δεν μετατράπηκε σε τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων αλβανικής καταγωγής με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε υπαίθριο πάρκινγκ έξω από τον χώρο του κρητικού γλεντιού και ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή. Σύμφωνα με το Star, έγινε μία παρεξήγηση, με κάποιον να λέει σε έναν στην άλλη παρέα «τι κοιτάς έτσι ρε;», τα αίματα να ανάβουν και τελικά να βγαίνουν μαχαίρια.

Ένας Κρητικός πήγε να χωρίσει και να ηρεμήσει τα πνεύματα, λέγοντας «ρε παιδιά, εδώ ήρθαμε να γλεντήσουμε» ωστόσο τον μαχαίρωσαν πισώπλατα.

Νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ αλλά πήρε εξιτήριο σε αντίθεση με τους άλλους τρεις τραυματίες που η κατάστασή τους είναι πολύ πιο σοβαρή.

Φέρουν πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι σε όλο τους το σώμα και παραμένουν στο ΚΑΤ φρουρούμενοι.



