Τι λένε οι πολίτες για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Να καταργηθούν τελείως» - «Μέτρα μόνο για ανηλίκους»

Με τον πλέον τραγικό τρόπο επανήλθε στην επικαιρότητα η συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια και τη χρήση τους από ανηλίκους και όχι μόνο.

Προ ημερών, ένα 13χρονο παιδί στα Κρέστενα της Ηλείας έχασε τη ζωή του, όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με όχημα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία από τα νοσοκομεία, μόνο το τελευταίο έτος έχουν καταγραφεί εκατοντάδες τραυματισμοί παιδιών (400 παιδιά σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ).

Στο γκάλοπ που πραγματοποίησε το Orange Press Agency, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την πλήρη κατάργηση, αλλά σχεδόν ομόφωνα συμφωνούν στην ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων για τους ανηλίκους.

Αξιοσημείωτο είναι πως ακόμα και οι υποστηρικτές των πατινιών προκρίνουν ως ορθότερη λύση τη δημιουργία ειδικών δρόμων και ποδηλατοδρόμων, τονίζοντας ότι η συνύπαρξη με τα αυτοκίνητα στις μεγάλες λεωφόρους είναι «παιχνίδι με τον θάνατο». Παράλληλα, εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο θα τηρηθούν τα μέτρα που σχεδιάζονται.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης, σε δηλώσεις του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση. «Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί με πατίνι στους δρόμους.

Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση για αυτό», δήλωσε ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι για τη μετακίνηση προς το σχολείο.

Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν δίστασε να εκφράσει την προσωπική του άποψη ότι «τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους», καθώς χωρίς ειδικούς διαδρόμους η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου.

«Να καταργηθούν τελείως, έχουμε κάθε μέρα ατυχήματα»

Οι απόψεις των πολιτών αντικατοπτρίζουν ένα χάσμα γενεών, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να ζητούν την πλήρη κατάργησή τους, φοβούμενοι και για τη δική τους σωματική ακεραιότητα, ακόμη και στα πεζοδρόμια.

Η κυρία Πανωραία είναι κατηγορηματική: «Θέλω να καταργηθούν τελείως τα πατίνια και κακώς αυτός που τα εφηύρε και τα έβγαλε στους δρόμους. Γιατί είναι επικίνδυνα και για τους ανθρώπους και για τους ίδιους, για τη ζωή τους. Αυτό δεν το βλέπουνε;»

Όπως τονίζει στο Orange Press Agency «έχουμε κάθε μέρα ατυχήματα. Γιατί και στο πεζοδρόμιο μπορεί να ανέβουν. Κι εγώ δεν έχω το μυαλό μου ότι θα έρθουν. Μπορεί να με σκοτώσουν, να έρθουν πίσω μου και να με σκοτώσουν. […] Να μπουν κανόνες αλλά τους τηρεί κάποιος; Δεν ξέρω. Δώρον άδωρον πιστεύω. Αφού δεν τηρούν και αυτοί με τα αυτοκίνητα θα τηρήσουν αυτοί με τα πατίνια;»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Νίκος: «Να καταργηθούν για να σωθούν παιδιά και πεζοί και παιδιά. Στην μετακίνησή μου ασφαλώς, γιατί δεν κυκλοφορούν μόνο στον δρόμο. Κυκλοφορούν και στα πεζοδρόμια. Κυκλοφορούν παντού».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να τεθούν σε ισχύ αυστηροί κανόνες ο κ. Νίκος απαντά ότι «στη χώρα που ζούμε δεν υπάρχουν κανόνες. Το άκουσα (για το ατύχημα που έγινε). Φταίνε οι γονείς που του πήραν το πατίνι».

Λεωνίδας: «Να μην καταργηθούν, αλλά να μπει σοβαρός περιορισμός στους ανήλικους»

Από την άλλη πλευρά, νεότεροι πολίτες και χρήστες του μέσου θεωρούν ότι το πατίνι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την πόλη, αρκεί να αντιμετωπιστεί ως όχημα με κανόνες και να υπάρξουν οι απαραίτητοι «πατινό-δρομοι».

«Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι τα πατίνια θα έπρεπε να υπάρχουν. Απλά στην Ελλάδα που το ποδηλατικό δίκτυο και οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια δεν είναι τόσο καλά, θα έπρεπε να φτιαχτούν συγκεκριμένοι κανόνες. Ίσως και συγκεκριμένοι ειδικοί δρόμοι για πατίνια και ποδήλατα αντίστοιχα» υπογραμμίζει ο Λεωνίδας, ο οποίος μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσε πατίνι συστηματικά και πλέον το παραγκώνισε, καθώς πήρε αυτοκίνητο.

«Είναι ένα καλό μέσο και ένα πιο γρήγορο μέσο μεταφοράς από ότι τα πόδια και μπορεί να πάει όπου δεν πάνε αυτοκίνητα και μηχανές. Να μην καταργηθούν αλλά να υπάρχουν κανόνες ώστε να μην προκύπτουν ατυχήματα» προσθέτει.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για τους ανήλικους, ο Λεωνίδας λέει ότι θα «πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός περιορισμός». Εν γένει, σαν μέσο, όπως προσθέτει το πατίνι «είναι επικίνδυνο, όπως είναι αντίστοιχα και με τις μηχανές επικίνδυνο.

Όταν είσαι σε ένα πατίνι δεν προσέχεις το ίδιο και δεν έχεις και την ίδια ευθύνη. Τουλάχιστον δεν έχεις την ίδια αίσθηση ευθύνης. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο». Κλείνοντας, ο Λεωνίδας σημειώνει ότι η βασική λύση είναι να πάψουν να αντιμετωπίζονται σαν τα άλλα οχήματα:

«Να μην κυκλοφορούν στους δρόμους σαν να είναι οχήματα. Γιατί δεν είναι όχημα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει την ίδια προστασία. Να είναι σαν σε ποδηλατόδρομο. Όπως υπάρχουν ποδηλατόδρομοι σε ορισμένες περιοχές όπως το Χαλάνδρι».

Μαρία: «Είναι καλό που υπάρχουν, αλλά να τα χρησιμοποιούν όσοι έχουν συμπληρώσει τα 16 ή τα 17»

Η Μαρία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σχεδόν απαραίτητα και τα πατίνια. «Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν διότι ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα που αν είσαι νέος και δεν έχεις δίπλωμα και να έχεις δηλαδή είναι πολύ δύσκολο με το πάρκινγκ και την κίνηση να μετακινείσαι.

Θεωρώ πρέπει να υπάρχουν απλά ίσως θα έπρεπε κάπως να κατασκευαστεί ένας ειδικός δρόμος για να είναι μόνο πατίνια, όπως είναι ποδηλατόδρομος ας πούμε, για να είναι πιο ασφαλές.

Πιο ασφαλής η οδήγηση βασικά για τους οδηγούς των πατινιών. Ή ας πούμε να υπάρχει ας πούμε κάποιο όριο στην ταχύτητα σε δρόμους που κυκλοφορούν πολλά πατίνια. Πάντως εγώ το θεωρώ καλό που υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχουν απλά κάτω από ορισμένες ας πούμε συνθήκες και μέτρα προστασίας» αναφέρει.

Ειδικά για τους ανηλίκους σημειώνει ότι είναι βάσιμη η κουβέντα για απαγόρευση ή περιορισμούς. «Θα μπορούσε ας πούμε να μπορούν να οδηγούν από 16 ή 17 ετών και πάνω, όπως μπορείς να οδηγήσεις μηχανάκι. Γιατί ας πούμε δεν μπορείς να λες ότι μπορείς να οδηγήσεις μηχανάκι από τα 16 και να μην μπορείς να οδηγήσεις πατίνι» επισημαίνει.

«Εφόσον χρησιμοποιούνται με κανόνες δεν χρειάζεται να καταργηθούν»

Η Σοφία και η Εβελίνα συμφωνούν ότι η λύση βρίσκεται στη ρύθμιση και όχι στην απαγόρευση.

«Δεν βρίσκω λόγο να καταργηθούν. Σίγουρα πρέπει να οριοθετηθεί η χρήση τους. Αναμένουμε κανόνες ορθότερης χρήσης στο μέλλον. Όχι (να μην απαγορευτούν πλήρως), στους ανήλικους θα πρέπει να τεθεί όριο σαφώς» λέει η Σοφία.

Η Εβελίνα, που χρησιμοποιεί και η ίδια πατίνι, τονίζει ότι «εφόσον χρησιμοποιούνται με ασφάλεια δεν χρειάζεται να καταργηθούν. Νομίζω είναι ένα κομπλέ μέσο μετακίνησης.

Να είναι αναγκασμένα να χρησιμοποιούν τους ίδιους κανόνες με ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι. Δηλαδή να μην μπορούν να αλλάζουν είτε στο πεζοδρόμιο είτε στον δρόμο, μόνο στον δρόμο και με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Σαν μέσο, το πατίνι, σύμφωνα με την Εβελίνα «είναι πιο γρήγορο από το να περπατάς. Δεν κολλάει στην κίνηση. Νομίζω είναι σαν ένα πιο αργό μηχανάκι κάπως. Εντάξει, δεν θα το πάρω σε λεωφόρο, αλλά σε πιο μικρές οδούς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους, προσθέτει ότι θα πρέπει να μπορούν να το χρησιμοποιούν μετά τα 15 ή τα 16. «Άμα μπορείς να βγάλεις δίπλωμα να μπορείς να χρησιμοποιείς και πατίνι» σημειώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβερνητική παρέμβαση αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με το βάρος να πέφτει στην απαγόρευση κυκλοφορίας των ανηλίκων σε οδικούς άξονες και την υποχρεωτική χρήση κράνους, σε μια προσπάθεια να σταματήσει ο μακρύς κατάλογος των τραυματισμών και των θανάτων.