Τομ Γκρίνγουντ: Παίρνει σήμερα εξιτήριο ο δισεκατομμυριούχος μετά από 40 μέρες νοσηλείας στο Τζάνειο

Ο Τομ Γκρίνγουντ (Tom Greenwood), ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 20 Αυγούστου στη Μύκονο, παίρνει σήμερα (1/10) εξιτήριο, μετά από 40 ημέρες νοσηλείας.

Σύμφωνα με το Star, o Τομ Γκρίνγουντ εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη στους Έλληνες γιατρούς που τον έσωσαν.

Μάλιστα, έχει αποφασίσει να παραμείνει στη Γλυφάδα, σε κατοικία που έχει νοικιάσει, προκειμένου να τον παρακολουθούν οι γιατροί του μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Τομ Γκρίνγουντ: Πώς έγινε το ατύχημα στη Μύκονο

Ο Τομ Γκρίνγκουντ νοσηλεύτηκε στο Τζάνειο μετά από τροχαίο που είχε κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Μύκονο, οδηγώντας «γουρούνα».

Τελευταία ενημέρωση για την υγεία του είχαμε τον Σεπτέμβριο, όπου ήδη η εικόνα της υγείας του ήταν βελτιωμένη.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρινγούντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και CEO της Volt. Ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, έχοντας έδρα το Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια καθιερώθηκε ως βασικός πάροχος υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παράγοντες στην ψηφιακή τραπεζική και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο που επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.