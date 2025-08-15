Οι σειρήνες ηχούν εκκωφαντικά στην 126η Σμηναρχία μάχης στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πιλότοι τρέχουν με τα κράνη στα χέρια και σκαρφαλώνουν στα Mirage F1CG. Η εντολή είναι ξεκάθαρη: «Αναχαιτίστε»!

Το ζευγάρι των ελληνικών φτερών έχει ξεκάθαρη αποστολή να αναχαιτίσει τέσσερα τουρκικά F-16 που έχουν εισέλθει στον FIR Αθηνών χωρίς σχέδια πτήσης. Τι σύνηθες από την πλευρά της Τουρκίας.

Κανείς δεν είχε στο μυαλό του, πίσω στο 1995, πως μία ακόμη «ημέρα στο γραφείο» θα εξελισσόνταν σε σκληρή αερομαχία, με πτώση ενός Τούρκου πιλότου στο Αιγαίο!

Η αερομαχία ήταν αναπόφευκτη

Δύο τα ελληνικά φτερά και δεύτερης γενιάς τα Mirage F1CG σε αντίθεση με τα τρίτης γενιάς F-16 των Τούρκων. Η συνάντηση έγινε πάνω από την Κάρπαθο, στα δυτικά των ακτών της, με τους δικούς μας να κάνουν αναγνώριση και αναχαίτιση.

Πεισματάρηδες οι Τούρκοι επέμειναν, θέλοντας να το παίξουν καμπόσοι και η αερομαχία ήταν αναπόφευκτη. Επίσημα βέβαια δεν έγινε ποτέ. Δεν επιβεβαιώνεται.

Ο Έλληνας πιλότος, Hρακλής Tσαμαδιάς, ανάγκασε το αεροσκάφος του Tούρκου πιλότου να φθάσει τα όριά του σε σημείο που ο άπειρος «αντίπαλο» δεν μπορούσε να ελέγξει το αεροσκάφος του.

Προχώρησαν και τα δύο σε «βύθιση», αλλά το τουρκικό F-16, δεν μπορούσε να ανακάμψει και μπήκε σε διαδικασία σύγκρουσης με τη θάλασσα. Ο Τούρκος, νεαρός και άπειρος, δεν μπορούσε να επαναφέρει το αεροσκάφος του και βλέποντας πως η σύγκρουσή του στα νερά του Αιγαίου ήταν αναπόφευκτη, εκτινάχθηκε από τη θέση του, για να πέσει με ασφάλεια με αλεξίπτωτο.

Την ίδια ώρα, ο Hρακλής Tσαμαδιάς, είχε σηκώσει το Mirage του.

«Η δημοσιογράφος να μην πλησιάσει τους πιλότους»

Εκείνη την ημέρα η δημοσιογράφος Ιωάννα Ηλιάδη βρισκόταν στην 126 Σμηναρχία Μάχης και έγραψε στο armyvoice, τα όσα βίωσε: «Ο ήχος από την απογείωση των δυο μαχητικών, εξαιρετικά οικείος κι έτσι κανένας δεν έδωσε σημασία στην απογείωση. Ήταν άλλωστε συνήθης δραστηριότητα. Λίγο αργότερα, μια ασυνήθιστη κινητοποίηση ξεκίνησε στη Μονάδα. Ο τότε διοικητής Στέλιος Δεμένεγας (σ.σ. σκοτώθηκε στην Κύπρο σε αεροπορικό δυστύχημα λίγα χρόνια αργότερα), λαμβάνει ένα τηλεφώνημα και πετάγεται από το γραφείο του έξω, φωνάζοντας: «Η δημοσιογράφος να μην πλησιάσει τους πιλότους».

Λίγα λεπτά μετά, δυο πιλότοι που μόλις είχαν προσγειωθεί, χωρίς καν να προφθάσουν να βγάλουν τις αντι-G φόρμες πήγαιναν για την πρώτη αναφορά. Ένα νεύμα από μακριά από τον πιλότο Ηρακλή Τσαμαδιά που σήμαινε κάτι σαν «τον έριξα» ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις».

«Μηχανική βλάβη» η επίσημη ενημέρωση

Η επίσημη ενημέρωση ανέφερε ότι το τουρκικό αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα στην τροφοδοσία καυσίμου στον κινητήρα του και αποκόπηκε από τον σχηματισμό, με αποτέλεσμα την πτώση του. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έδωσε περαιτέρω έμφαση στο περιστατικό και μάλιστα, ο Τούρκος πρόξενος, ο οποίος επισκέφτηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου τον Τούρκο πιλότο Mustafa Yildirim δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι «το περιστατικό όχι μόνο δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις Ελληνοτουρκικές θέσεις, αλλά μάλιστα θα τις ενδυναμώσει».

Επανέλαβε πως η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα τον ενημέρωσε ότι «το περιστατικό οφείλεται σε μηχανική βλάβη» και εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη του για την γρήγορη διάσωση του πιλότου». Με ένα C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας ο Τούρκος επέστρεψε στην πατρίδα το ίδιο απόγευμα, καθώς είχε τραυματιστεί μόνο στο σαγόνι.

Η Αίγυπτος πάντως ακύρωσε την παραγγελία των 46 τουρκικών F-16/C, που κατασκευάζονταν στο εργοστάσιο της TUSAS με την έγκριση του Αμερικανικού Κογκρέσσου, καθώς «θορυβήθηκε» για την ποιότητά τους.