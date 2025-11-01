Μενού

Τον Μητροπολίτη Δωδώνης τον ενοχλεί το πουκάμισο αλλά όχι ο βιαστής: «Καμία δεν βιάζεται αν δεν θέλει»

Δεν μπορεί κανείς να λησμονήσει το απαράδεκτο σχόλιο που έχει κάνει.

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε ξανά ο Μητροπολίτης Δωδώνης, για τους... λάθος λόγους. Στη Ζάκυνθο, εκπαιδευτικός εκφώνησε λόγο, αλλά ο Μητροπολίτης ενοχλήθηκε επειδή το πουκάμισό του ήταν έξω από το παντελόνι.

Είπε πως «είναι απαράδεκτο», ωστόσο μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που - κατά τον ίδιον - σε έναν βιασμό, την ευθύνη έχει η γυναίκα.

Δεν μπορεί κανείς να λησμονήσει το απαράδεκτο σχόλιο που έχει κάνει λέγοντας πως «εν υπάρχει γυναίκα να βιάζεται χωρίς να το θέλει, υπάρχει συμμετοχή».

 

