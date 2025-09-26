Τον ψάχνει όλη η Αστυνομία και τον βρήκε ο Ευαγγελάτος: Ο δραπέτης της Κασσάνδρας βγήκε στην τηλεόραση

Από τα τρελά και παλαβά που συμβαίνουν στη χώρα. Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δραπέτη της Κασσάνδρας, αλλά τον βρήκε δημοσιογράφος του Mega. Βγήκε μάλιστα με πλάτη και μίλησε στo Live News του Νίκου Ευαγγελάτου.

«Νιώθω στεναχώρια με αυτό που συνέβη» είπε αρχικά ο δραπέτης με το εντυπωσιακό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, με τα πολυτελή αυτοκίνητα και τις μηχανές μεγάλου κυβισμού!

Ο άνθρωπος αυτός που ήταν καταδικασμένος για διακίνηση παράνομων μεταναστών απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές . Κατηγορήθηκε πως μετά την απόδραση επιτέθηκε σε μία Ουκρανή που έμενε στην περιοχή, αλλά το dna που βρέθηκε δεν ήταν δικό του.

«Έφυγα από εκεί, κατέβηκα στον δρόμο και έφυγα απευθείας» είπε για την απόδρασή του. Όπως υποστηρίζει, απέδρασε γιατί ήθελε να δει το παιδί του.

«Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω. Μετά έμαθα πως έλεγαν για ληστείες. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Νιώθω άσχημα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα είπαν αυτά» ανέφερε.

Προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση, πέρα βέβαια από το κυρίαρχο στοιχείο της απόδρασης, το ότι κυκλοφορεί με ενεργή σύνδεση χωρίς να φοβάται μήπως εντοπιστεί και απαντά σε κλήσεις που γίνονται σε εφαρμογές ακόμα και αν δεν ξέρει ποιος τον καλεί.



