Τουρκική μαφία στον Ωρωπό: Απίστευτη χλιδή για τον αρχιμαφιόζο «Ρέιζ» - Είχε αιτηθεί golden visa

Στο στόχαστρο της αστυνομίας ήταν εδώ και ένα χρόνο οι Τούρκοι μαφιόζοι που συνελήφθησαν σε Ωρωπό και Νέο Βουτζά. Επικεφαλής θεωρείται ο αποκαλούμενος «Ρέιζ», που ζούσε μέσα στη χλιδή και είχε μάλιστα αιτηθεί να αποκτήσει golden Visa.

Αποικία στο Συκάμινο Ωρωπού είχε στήσει η οικογένεια του 29χρονου Τούρκου μαφιόζου με το προσωνύμιο «Ρέιζ», που έπεσε στα χέρια του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον περασμένο Ιούνιο στην ίδια περιοχή είχε συλληφθεί ο πατέρας του με το ψευδώνυμο «Μάγειρας» και ο αδελφός του, καθώς και τέσσερις ακόμη συνεργοί τους με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 29χρονος Ρέιζ και οι συνεργοί του βρίσκονταν στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ από τον Δεκέμβριο του 2024. Από τη φυσική παρακολούθηση προέκυψε, ότι μέλη της συμμορίας επισκέπτονταν κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας σάκους με χρήματα, τα οποία, σύμφωνα με πηγή της ΕΥΠ, κατέληγαν στην Τουρκία και την Ισπανία.

Στον εισαγγελέα οι έξι Τούρκοι | Eurokinissi

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, δήλωσε: «Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι ζούσαν πολυτελέστατα. Έμεναν σε βίλες που είχαν νοικιάσει, σε ακριβές βίλες».

Η εγκληματική ομάδα αριθμεί 40 άτομα. Σε βάρος του «Ρέιζ» εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Τουρκίας για επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών. Ο 29χρονος κακοποιός, όπως διαπιστώθηκε, είχε ταξιδέψει μία φορά στην Ισπανία, όπου είχε συναντηθεί με ομοεθνείς του που διακινούσαν όπλα και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε υποβάλει αίτημα για golden Visa, που θα του εξασφάλιζε την διαμονή του στην Ελλάδα και την ελεύθερη μετακίνηση τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε έρευνες τον Ιούνιο στο σπίτι του πατέρα του 29χρονου αρχηγού, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ωρωπού είχαν εντοπίσει 303,9 γραμμάρια κατεργασμένα κάνναβης, ακατέργαστη κάνναβη, δύο τρίφτες και 1.215 ευρώ.

Η Έφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας, σχολίασε πως: «Η τουρκική μαφία ελέγχει την βαλκανική οδό διακίνησης ηρωίνης. Περνάνε τα 30 με 45% της ηρωίνης προς την Ευρώπη».

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα τετράδιο με σημειώσεις που βρέθηκε στην νοικιασμένη βίλα στον Ωρωπό, που αναφέρονται κωδικοποιημένα ονόματα, ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 20 έως 50.000 ευρώ.



