Τούρκοι επιχείρησαν να εισάγουν στην Ελλάδα δεκάδες όπλα «φαντάσματα»

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν στην Ελλάδα δεκάδες όπλα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από τη σταχυολόγηση και ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να εισάγουν δεκάδες όπλα στη χώρα | Ελληνική Αστυνομία

Το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών, που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Έβρου. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν.

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να εισάγουν δεκάδες όπλα στη χώρα | Ελληνική Αστυνομία

Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων.

Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς (όπλα «φαντάσματα»), ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το 2025.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.