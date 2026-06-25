Σκηνές τρόμου επικράτησαν σε αστικό λεωφορείο που εκτελεί το δρομολόγιο Νίκαια - Πέραμα, όταν επιβάτης έβγαλε όπλο και απείλησε τον οδηγό γιατί δεν σταμάτησε στην στάση που εκείνος ήθελε.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το Mega, το όχημα πέρασε από τη στάση, χωρίς να σταματήσει, καθώς ο επιβάτης δεν είχε πατήσει το κουμπί.

Όταν εκείνος διαπίστωσε ότι πέρασε, άρχισε να κάνει φασαρία και απαίτησε να σταματήσει το λεωφορείο για να κατέβει.

Ο οδηγός αρνήθηκε και τότε ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο, τον πλησίασε και τον απείλησε με αυτό.

Στο λεωφορείο επικράτησε πανικός, με τους άλλους επιβάτες να τρομάζουν στην θέα του όπλου.

Τελικώς, ο επιβάτης συνελήφθη από την αστυνομία.