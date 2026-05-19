Μενού

Τραγωδία για τουρίστες στην Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο ο πατέρας - Σοβαρά τραυματίας ο 15χρονος γιος

Σε τραγωδία μετατράπηκαν οι διακοπές για οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο με γουρούνα. Νεκρός ο πατέρας και τραυματίας ο 15χρονος γιος.

Reader symbol
Newsroom
ekav
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μοιραίες στάθηκαν οι διακοπές για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 14:00 στα βόρεια του νησιού, έχασε την ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τον κεντρικό επαρχιακό δρόμου Ρόδας-Αχαράβης στη θέση Αλμυρός, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, 15 ετών, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε ελαιώνα.

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Με ασθενοφόρο ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του 2ου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ