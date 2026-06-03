Τραγωδία με γουρούνα στην Ίο: Πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο με τον 22χρονο

Λίγες ώρες μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ίο, κατά το οποίο ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του, οδηγώντας γουρούνα, γίνονται ξεκάθαρα τα αίτια του μοιραίου.

Όπως αναφέρει το Star, ο νεαρός τουρίστας επέβαινε στο όχημα ATV, το οποίο είχαν ενοικιάσει για τις μετακινήσεις τους στο νησί, μαζί με έναν συνεπιβάτη, της στιγμή της τραγωδίας.

Ήταν Κυριακή (31/5) περί τις 07.30, όταν οι δύο νεαροί κινούνταν με τη γουρούνα επί της επαρχιακής οδού Χώρας - Μαγκαναρίου, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 22χρονος.

Νέο πλαίσιο για τη γουρούνα φέρνει το Υπουργείο

Όσο για τον συνομήλικο συνεπιβάτη του, αναφέρεται πως είναι ελαφρά τραυματίας, και καλά στην υγεία του. Δυστυχώς, το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά λίστα τροχαίων που εμπλέκουν γουρούνες.

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Ενδεικτικά, το 2025 σημειώθηκαν 46 ατυχήματα με γουρούνες, εκ των οποίων 3 θανατηφόρα. Από το φετινό καλοκαίρι, αναφέρεται πως το Υπουργείο Υποδομών θέλει να επιδιώξει αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση τους, συγκεκριμένα:

απαγόρευση της ενοικίασής τους χωρίς κράνος

πέντε έτη κατοχής διπλώματος οδήγησης ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους

οι χρήστες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους