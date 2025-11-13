Αχαΐα: Μαρτυρία ανατρέπει τα πάντα για τον 3χρονο - «Δεν έπεσε από μάντρα αλλά από "γουρούνα"»

Μία μαρτυρία που ίσως ανατρέπει τα πάντα στην υπόθεση του θανάτου του 3χρονου αγοριού στην Αχαΐα, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις». Σύμφωνα με αυτήν, το παιδί δεν έπεσε από μάντρα, όπως αρχικά έγινε γνωστό, αλλά από «γουρούνα» την οποία οδηγούσε ο 25χρονος θείος του.

«Είδα το θείο και το μικρό να κάνουν βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή και από εκεί έπεσαν κάτω, από την μάντρα έπεσαν κάτω με τη γουρούνα» είπε ο μάρτυρας στον ΑΝΤ1: "Πολλοί από το χωριό το ειδαν για τη γουρούνα, αλλά λίγοι θα μιλήσουν, τη «γουρούνα» την μετακίνησε ο ίδιος ο 25χρονος για να καλυφθεί"

Μέχρι τώρα είχε γίνει γνωστό ότι ο 3χρονος ήταν στην αγκαλιά του θείου του. Την ώρα που περπατούσαν, ο 25χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά.

Η πτώση ήταν από ύψος περίπου δύο μέτρων, και το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ο 25χρονος τραυματίστηκε επίσης, ωστόσο ο μικρός Ανδρέας ήταν εκείνος που δέχτηκε τη μοιραία πρόσκρουση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μάρτυρας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», έκαναν βόλτες ώρες πριν το μοιραίο και στη συνέχεια φέρεται να εξαφανίστηκε το όχημα από συγγενείς, ώστε να μην ανακατευτεί η Αστυνομία.

«Τη συγκεκριμένη μέρα πριν το δυστύχημα είδα τον θείο και το μικρό να κάνουν μια βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή, «γουρούνα» όπως τη λέμε εμείς, και ξέρω ότι από εκεί έπεσαν κάτω. Από τη μάντρα πέσανε κάτω με τη γουρούνα και έτσι έγινε το συμβάν. Δεν χτύπησε σε καμία γωνία, ούτε πουθενά.

Στο χωριό έκαναν βόλτες, εκεί στο νεκροταφείο από πάνω. Ο θείος είχε το παιδάκι μπροστά. Πέσανε με τη «γουρούνα» από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάρεσε το κεφάλι του και να πήρε το παιδί αγκαλιά και να έπεσε κάτω λιπόθυμος.

Πιστεύω ότι πολλοί το ξέρουνε, αλλά λίγοι θα μιλήσουνε και εγώ έκανα την αρχή» κατέληξε.

«Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ, παρά ο Ανδρέας»

Ο 25χρονος θείος του μικρού, σύμφωνα με το Star, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη.

«Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό.

«Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί ήταν ανήσυχο και εκείνος το πήρε αγκαλιά για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα η οποία ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση.



