Τραγωδία στη Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης - Το βαρύ κατηγορητήριο και οι συνένοχοι

Η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα αποφασίστηκε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, μετά τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία της έρευνας, που οδήγησαν σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και εκ νέου σύλληψή του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, αφού συνελήφθη ξανά το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, ύστερα από αναβάθμιση της κατηγορίας.

H ΕΡΤ κατέγραψε τη στιγμή που στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του πέρασαν χειροπέδες μέσα στην επιχείρησή του. Kλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε σήμερα (14/2) στη μπισκοτοβιομηχανία, προκειμένου να προχωρήσει στη σύλληψή του.

Βιολάντα: Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο

Η κατηγορία για πρόκληση εμπρησμού και έκρηξης μετατράπηκε από αμέλεια σε κακούργημα, δηλαδή από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε πράξη με ενδεχόμενο δόλο, μετά τα ευρήματα των αρχών.

Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στα δικαστήρια Τρικάλων, όπου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τις νέες κατηγορίες.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα».

Βιολάντα: Τι προέκυψε από την έρευνα

Κατά τις έρευνες στα Τρίκαλα, προέκυψε ότι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι γνώριζαν για τα προβλήματα στις σωληνώσεις.

Διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Επιπλέον, πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφω