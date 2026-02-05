Τραγωδία στη Χίο: Ακόμα στη ΜΕΘ 3 τραυματίες - «Φρουρούμενος» νοσηλεύεται και ο φερόμενος διακινητής

Εκτός κινδύνου φέρεται να βρίσκονται οι τραυματίες από την τραγωδία στη Χίο, αν και ακόμη τρία άτομα νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι, συνολικά έχουν γίνει πέντε χειρουργικές επεμβάσεις και ότι μεταξύ των τραυματιών βρέθηκαν και δέκα παιδιά ηλικίας έως 15ετών τα οποία ευτυχως δεν διατρέχουν επίσης κανένα κίνδυνο.

Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας.

Τραγωδία στη Χίο: «Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο φερόμενος ως διακινητής

Σύμφωνα με το Action24, «φρουρούμενος» νοσηλεύεται και ο φερόμενος διακινητής ο οποίος είχε συλληφθεί εχθές από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Ο 31χρονος αναγνωρίστηκε από διασωθέντες του ναυαγίου ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Σήμερα, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, κατηγορούμενος για διευκόλυνση, παράνομη είσοδο στον ελλαδικό χώρο, απείθεια και πρόκληση ναυαγίου.

