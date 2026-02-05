Μενού

Τραγωδία στη Χίο: Εξιτήριο για δύο τραυματίες πρόσφυγες - Τρεις παραμένουν στη ΜΕΘ

Δύο από τους τραυματίες στην τραγωδία στη Χίο έλαβαν εξιτήριο, ενώ τρεις παραμένουν στη ΜΕΘ. Φρουρούμενος στο νοσοκομείο και ο φερόμενος διακινητής.

λιμενικό
Εξιτήριο πήραν δύο τραυματίες στην τραγωδία στη Χίο, ενώ τρεις παραμένουν νοσηλευόμενοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, οι τραυματίες που πήραν εξιτήριο, μεταφέρθηκαν στη ΒΙΑΛ, συνοδεία της αστυνομίας.

Σημειώνεται πως τρεις γυναίκες αν και μπορούν να λάβουν εξιτήριο, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο ως συνοδοί. Στη χειρουργική κλινική οι τραυματίες είναι επτά συνολικά (τρεις άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί)
 
Συνολικά παραμένουν είκοσι τραυματίες, εκ των οποίων πέντε άνδρες, τέσσερις γυναίκες και έντεκα παιδιά.

Τραγωδία στη Χίο: Φρουρούμενος ο φερόμενος διακινητής

Σύμφωνα με το Action24, «φρουρούμενος» νοσηλεύεται και ο φερόμενος διακινητής των προσφύγων ο οποίος είχε συλληφθεί εχθές από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Ο 31χρονος αναγνωρίστηκε από διασωθέντες του ναυαγίου ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Σήμερα, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, κατηγορούμενος για διευκόλυνση, παράνομη είσοδο στον ελλαδικό χώρο, απείθεια και πρόκληση ναυαγίου.

ΕΛΛΑΔΑ