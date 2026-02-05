Τραγωδία στη Χίο: Εξιτήριο για δύο τραυματίες πρόσφυγες - Τρεις παραμένουν στη ΜΕΘ

Εξιτήριο πήραν δύο τραυματίες στην τραγωδία στη Χίο, ενώ τρεις παραμένουν νοσηλευόμενοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, οι τραυματίες που πήραν εξιτήριο, μεταφέρθηκαν στη ΒΙΑΛ, συνοδεία της αστυνομίας.
Σημειώνεται πως τρεις γυναίκες αν και μπορούν να λάβουν εξιτήριο, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο ως συνοδοί. Στη χειρουργική κλινική οι τραυματίες είναι επτά συνολικά (τρεις άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί)
Συνολικά παραμένουν είκοσι τραυματίες, εκ των οποίων πέντε άνδρες, τέσσερις γυναίκες και έντεκα παιδιά.
Τραγωδία στη Χίο: Φρουρούμενος ο φερόμενος διακινητής
Σύμφωνα με το Action24, «φρουρούμενος» νοσηλεύεται και ο φερόμενος διακινητής των προσφύγων ο οποίος είχε συλληφθεί εχθές από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση.
Ο 31χρονος αναγνωρίστηκε από διασωθέντες του ναυαγίου ως ο διακινητής των υπολοίπων.
Σήμερα, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, κατηγορούμενος για διευκόλυνση, παράνομη είσοδο στον ελλαδικό χώρο, απείθεια και πρόκληση ναυαγίου.
- Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο - Η φωτογραφία από τις πρώτες μέρες στη ΜΕΘ
- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος - Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ
- Απεργία πείνας για να μην γκρεμιστούν τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας: Τι ζητούν τα μέλη της κατάληψης
- «Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.